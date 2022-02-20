Ukrayna Savunma Bakanlığı: 20 ihlal var, 1 asker yaralandı

Ukrayna Savunma Bakanlığı son gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bakanlık tarafından yapılan açıklamada, Rusya yanlısı ayrılıkçıların Donbass bölgesinde 20 kez ateşkes ihlali yaptığı ve 1 Ukraynalı askerin yaralandığı belirtildi.

Açıklamada, "Ukrayna ordusunun operasyon yürüttüğü bölgede kontrol bizdedir. Rusya tarafından 20 ihlal yapıldı ve bunlardan 18’i Minsk Anlaşması’na da aykırıdır. İhlaller sonrasında 1 askerimiz yaralanmış ve hastanede tedavi altındadır. Birliklerimiz saldırıları bertaraf etmeye devam ediyor. Birlikte zafere! Yaşasın Ukrayna!" ifadelerine yer verildi.

Dışişleri Bakanı Kuleba: 'Diplomasi yolu hala işe yarayabilir'

Öte yandan, Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba ise yaptığı açıklamada, "Rusya’nın ne yaptığını görüyoruz ancak hala diplomasi yolu işe yarayabilir" ifadelerini kullandı. (İHA)