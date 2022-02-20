Lugansk: Ukrayna'nın saldırısı geri püskürtüldü, sivil kayıplar var

Lugansk Halk Cumhuriyeti yönetimi, Ukrayna güçlerinin Halk Milisi birliklerine dönük saldırı girişiminde bulunduğunu ancak kayıp vererek geri çekildiğini bildirdi.

Lugansk yetkililerinin açıklamasına göre, 78. Paraşütçü Saldırı Tugayı, bu sabah saatlerinde Seversky Donets nehrini geçerek, Pionerskoye yerleşiminde Halkın Milisleri'nin bulunduğu noktalara saldırı girişiminde bulundu ancak burada kayıplar verdi.

Yetkililer, Kiev güçlerinin geri püskürtülen saldırısının 5 evin yıkılmasına ve sivillerin ölmesine neden olduğunu kaydetti.