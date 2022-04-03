Ukrayna Savunma Bakanlığı: 18 bin Rus askeri öldürüldü

Ukrayna Savunma Bakanlığı, savaşın başından bu yana 18 bin Rusya askerinin öldürüldüğünü iddia etti.

Haber Merkezi

Rusya-Ukrayna savaşı devam ederken Ukrayna Savunma Bakanlığı, operasyonların son durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlık tarafından yapılan açıklamada savaşın başından bu yana 18 bin Rusya askerinin öldürüldüğü iddia edildi.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama şöyle:

“Savaşın başladığı günden bu yana 39 gün içinde 18 bin Rus askeri öldürüldü. Rus ordusuna ait 644 tank, bin 830 zırhlı askeri araç, 325 top atış sistemi, 105 çoklu roketatar, 54 hava savunma sistemi, 143 savaş uçağı, 134 helikopter, 89 İnsansız Hava Aracı, 1249 otomobil, 76 yakıt ikmal tankı, 7 gemi, 24 özel ekipman ve 4 adet operasyonel taktik roket sistemi de imha edildi” 

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Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 39. günü