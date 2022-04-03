Rusya Savunma Bakanlığı: Bir petrol rafinerisi ve üç yakıt depolama tesisi imha edildi

Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamada bulunan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Odessa yakınlarında bulunan ve Ukrayna'ya ait olan bir petrol rafinerisi ve üç yakıt depolama tesisinin imha edildiğini duyurdu.

Sputnik'in haberine göre, “Rus Hava-Uzay Kuvvetleri bünyesindeki taktik hava araçlarıyla Ukrayna’nın 51 askeri unsuru vuruldu” diyen Konaşenkov, Barvenkovo ve Slavyansk yerleşimlerinin yakınında dört komuta merkezinin, iki Osa-AKM uçaksavar füze sistemi fırlatma rampasının, iki topçu bataryasının, iki çok namlulu roketatar sisteminin, Konstantinovka ve Krestişe yerleşim bölgelerinde dört roket ve topçu silah ve mühimmat deposunun ve Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin askeri teçhizatının yığıldığı 32 saha ve tutunma noktasının imha edildiğini sözlerine ekledi.