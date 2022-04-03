Rusya Büyükelçisi: Dışişleri Bakanı ile konuşmak istemezseniz, Savunma Bakanı ile konuşursunuz

Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamada bulunan Rusya'nın Ankara Büyükelçisi Aleksey Yerhov, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik askeri operasyon başlatmadan önce Ukrayna, ABD ve NATO ile anlaşmak için teşebbüslerde bulunduğunu belirtti.

Sputnik'in haberine göre, Yerhov'un konuya dair açıklaması şöyle:

"Biz, Minsk anlaşmalarının Kiev iktidarı tarafından yerine getirilmemesi konusundaki ve Rusya’nın milli güvenliği için artan tehlikeler hakkındaki endişelerimizi partnerlerimize birçok kez dürüst bir şekilde açıkladık.

Son teşebbüsümüz yakında, geçen yıl aralık ayında olmuştu. Rusya, anlaşmak için umutsuz bir teşebbüste bulunarak ABD ve NATO’ya bizim endişelerimizi sakinleştirebilecek ve aynı zamanda gerilimi azaltıcı, hukuki olarak bağlayıcı uluslararası anlaşmaların taslaklarını iletti.

Bizimle konuşmak istemediler, insanların sırnaşık bir sineği kovmak için yaptığı gibi ellerini salladılar. Ne yapalım, günümüz Rusçasında bir söz vardır: 'Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile konuşmak istemezseniz, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile konuşursunuz' İşte şimdi onunla konuşuyorlar"