Zelenskiy: Doğu ve Donbass bölgelerinde birliklerimizi güçlendiriyoruz

Rusya-Ukrayna savaşına dair açıklamalarda bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya’nın, Ukrayna’dan çekilmesinin basit olmayacağını ifade ederek “Topraklarımızı basitçe terk edeceklerine dair boş umutlara sahip olmamalıyız. Her açıdan mümkün olduğunca silahlı kuvvetlerimizi desteklememiz, ekonomimizi geliştirmemiz gerekir” dedi.

Doğu ve Donbass bölgelerindeki Ukrayna birliklerinin güçlendirildiğini ifade eden Zelenskiy şöyle konuştu:

“Savunucularımız Sumi ve Çernihiv bölgelerindeki bazı alanların kontrolünü ele geçirmeye devam ediyor. Geçici olarak işgal edilen bölgelerde giderek daha fazla Ukrayna ulusal bayrağı dalgalanıyor. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, işgalcileri savaşmadan rahat bırakmıyor. Doğu yönünde ve Donbass'ta savunmamızı güçlendiriyoruz. Düşmanın doğudaki baskıyı artıracak rezervleri olduğunun farkındayız. Kahramanlarımız Mariupol’de düşman birliklerinin önemli bir bölümünü geride tutmaya devam ediyor. Bu şehirdeki direniş sayesinde diğer kentlerimizdeki direnişlerimizde direnç ve cesaret, ayrıca önemli bir zaman da kazanıldı"

Ayrıca Macaristan'ın Rusya-Ukrayna savaşındaki tutumunu da eleştiren Zelenskiy konuya dair şöyle dedi:

“Avrupa’da, Putin’i destekleyen tek kişi Macaristan Başbakanı. Savaşı durdurmak için çaba göstermediler. Bütün Avrupa barış istiyor. Avrupa, savaş alanının Mariupol'den Budapeşte'ye, Harkov’dan Krakov'a veya Çernihiv’den Vilnius'a taşınmasını istemiyor. Tüm Avrupa savaşı durdurmaya, barışı yeniden sağlamaya çalışıyor. O halde Budapeşte neden tüm Avrupa'ya, tüm uygar ülkelere karşı? Bizim için önemli olan halkın görüşüdür. Ukrayna halkı Macar halkını destekliyor. Macar halkı Ukrayna halkını destekliyor. Politikacılar gidicidir” (İHA)