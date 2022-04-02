Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "İrpin, Buça, Hostomel ve tüm Kiev bölgesi, işgalcilerden kurtuldu" paylaşımında bulundu.
Konuya ilişkin Ukrayna'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Aslı İnanmışık
Haber Merkezi
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı: Kiev bölgesi işgalcilerden kurtuldu
Anna Malyar, 'İrpin, Buça, Hostomel ve tüm Kiev bölgesi, işgalcilerden kurtuldu' açıklamasında bulundu.
Dış Haberler
Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "İrpin, Buça, Hostomel ve tüm Kiev bölgesi, işgalcilerden kurtuldu" paylaşımında bulundu.
Konuya ilişkin Ukrayna'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.