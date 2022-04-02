Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı: Kiev bölgesi işgalcilerden kurtuldu

Anna Malyar, 'İrpin, Buça, Hostomel ve tüm Kiev bölgesi, işgalcilerden kurtuldu' açıklamasında bulundu.

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Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Anna Malyar, kişisel sosyal medya hesabı üzerinden "İrpin, Buça, Hostomel ve tüm Kiev bölgesi, işgalcilerden kurtuldu" paylaşımında bulundu.

Konuya ilişkin Ukrayna'dan henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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Güncelleniyor | Ukrayna'daki savaşın 38. günü