Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı: 300'den fazla yerleşim yeri geri alındı

Ukrayna Savunma Bakanı Yardımcısı Hanna Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın 300'den fazla yerleşim yerini Rus güçlerinden geri alındığını söyledi.

Maliar, 6 Eylül'den bu yana Ukrayna'nın Harkov bölgesindeki 3 bin 800 kilometrekarelik alanın Rus güçlerinden geri alındığını ifade ederek, "Bölgede Rus güçlerine yönelik saldırılar devam ediyor. Şuana kadar 300'den fazla yerleşim yeri Rus işgalinden kurtarıldı" ifadelerini kullandı.

Zelenskiy ise dün yayımladığı video mesajında "Eylül başından bugüne dek savaşçılarımız Ukrayna'nın güney ve doğusunda 6 bin kilometrekarenin üzerinde toprağı kurtardı. Güçlerimizin ilerleyişi sürecek" ifadesini kullanmıştı.