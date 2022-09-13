Ukrayna: Almanya’dan sadece soyut korkular ve özürler geliyor

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna’nın talep etmesine rağmen Leopard tankları ve Marder zırhlı muharebe araçlarını ülkesine tedarik etmediği gerekçesiyle Almanya’yı suçladı. Kuleba, talep edilen askeri donanımı ülkesine vermeyen Almanya'nın, sadece "soyut korkularını ve mazeretlerini" dile getirdiği şikayetinde bulundu.

Euronews'in haberine göre, Kuleba sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Ukrayna, halkını özgürleştirmek ve soykırımdan kurtarmak için Leopards ve Marders silahlarına ihtiyacı olduğu sırada, Almanya’dan hayal kırıklığı yaratan mesajlar geliyor” ifadelerini kullandı.

Söz konusu silahların neden teslim edilmediği konusunda Berlin’in mantıklı bu açıklama yapamadığını ifade eden Kuleba, "Almanya’dan sadece soyut korkular ve özürler geliyor. Kiev’in korkmadığı Almanya’nın korktuğu ne?” dedi.