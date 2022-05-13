Ukrayna Savunma Bakanı: Savaşta yeni bir aşamaya girdik

Ukrayna Savunma Bakanı Aleksi Reznikov, Ukrayna'nın savaşta yeni bir aşamaya girdiğini söyledi. Buna göre Ukrayna, Batılı ülkelerden gelen silah ve teçhizatları kullanarak bir milyon kişiyi silahlandıracak.

BBC'nin haberine göre Ukrayna'nın "kaynakları dikkatli bir şekilde planlaması ve hatalardan kaçınması gerektiğini" belirten Reznikov, bunun için de üretim tesislerine yatırım yaptıklarını ifade etti.

Öte yandan, Mariupol’de Azovstal bombalanmaya devam etti. ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ise savaş başladığından beri ilk defa görüştü. Austin, Şoygu'ya "Ukrayna'da acil ateşkes" çağrısında bulundu.