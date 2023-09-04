Ukrayna Savunma Bakanı istifasını verdi

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski'nin, savunma bakanı Oleksi Reznikov’u görevden alacağını açıklamasının ardından Reznikov istifa mektubunu meclis başkanına ilettiğini söyledi.

Sosyal medya hesabından istifa mektubunu paylaşan Reznikov, “Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen toprakların yüzde 50’sinden fazlası kurtarıldı. Ukrayna’nın doğuda Avrupa’nın kalkanı olduğuna ilişkin bir anlayış var” diye yazdı.

VoA'da yer alan habere göre, Reznikov istifa mektubunda görevdeki 22 ayını değerlendirdi; Ukrayna’nın Rus güçlerine karşı direnişinden ve Batı’nın hayati önem taşıyan askeri yardımının sağlanmasına yönelik bakanlığın çabalarından söz etti.

Görev değişikliği, Rusya’nın Ukrayna’yı işgal ettiği 2022 yılı Şubat ayından bu yana savunma alanında yapılan en büyük değişiklik.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenski, Pazar günü savunma bakanını değiştirmeye karar verdiğini belirtmiş ve Reznikov yerine Kırım Tatarı olan Rüstem Umerov’u önermişti.

Zelenski’nin savunma bakanını değiştirme kararı Ukrayna’da yolsuzlukla mücadelenin yoğunlaştığı bir döneme rastladı.

Reznikov’un liderliğindeki savunma bakanlığı, ordu mensuplarına gıda ve üniforma alımına ilişkin bazı skandallarla karşı karşıya kalmış ve bürokrasinin yeterince hızlı işlemediği eleştirilerinin hedefi olmuştu.

İddiaları ve eleştirileri reddeden Reznikov istifa mektubunda görevde olduğu dönemde savunma ihaleleri ve alım süreçlerinde reform yapıldığını ve 22 ay önce göreve atandığında belirlenen tüm görevleri yerine getirdiğini savundu.