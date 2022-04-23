Ukrayna Savcılığı Rus ordusuna soruşturma açtı

Ukrayna Rus ordusuna soruşturma açıldığını duyurdu.

Ukrayna Savcılığı tarafından yapılan açıklamada "Rus ordusunun misket bombalarıyla saldırı düzenlediği" iddia edilerek, "Bugün Rus Silahlı Kuvvetleri’nin Donetsk bölgesindeki Slovyansk şehrine bombalı saldırı düzenlediği tespit edildi. İşgalcilerin saldırıları sonucu bir okul binası ve çok sayıda konut hasar gördü" denildi.

Açıklamada ilk belirlemelere göre Rus ordusunun küme savaş başlığına sahip bir füze sistemi olan "Toçka-U" kullandığı belirtildi. (İHA)