Ukrayna: Savaşta 197 çocuk öldü

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkeye dönük harekatında son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana ülkede 197 çocuğun öldüğü, 351 çocuğun yaralandığı belirtildi.