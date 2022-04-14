Ukrayna: Savaşta 197 çocuk öldü

Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkeye dönük harekatı sırasında 197 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.

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Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkeye dönük harekatında son duruma ilişkin açıklama yaptı.

Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana ülkede 197 çocuğun öldüğü, 351 çocuğun yaralandığı belirtildi.

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