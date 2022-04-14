Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkeye dönük harekatında son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana ülkede 197 çocuğun öldüğü, 351 çocuğun yaralandığı belirtildi.
Haber Merkezi
Ali Ufuk Arikan
Haber Merkezi
Haber Merkezi
Ukrayna: Savaşta 197 çocuk öldü
Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkeye dönük harekatı sırasında 197 çocuğun öldürüldüğünü söyledi.
Dış Haberler
Ukraynalı yetkililer, Rusya'nın ülkeye dönük harekatında son duruma ilişkin açıklama yaptı.
Ukrayna Başsavcılığı tarafından yapılan açıklamada, savaşın başından bu yana ülkede 197 çocuğun öldüğü, 351 çocuğun yaralandığı belirtildi.