ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği askeri destek paketinin ayrıntıları açıklandı

ABD Başkanı Joe Biden, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'e ülkesinin Ukrayna'ya 800 milyon dolar değerinde silah, mühimmat ve güvenlik desteğinden oluşan paket göndereceğini söylemişti.
ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), söz konusu paketin ayrıntılarını açıkladı. Pentagon'un açıklamasına göre, ABD'nin Ukrayna'ya göndereceği askeri destek paketi şunları içeriyor:
- 11 Mi-17 helikopteri
- 300 Swtichblade insansız hava aracı
- 18 Howitzer ve kimyasal saldırılara karşı koruma ekipmanı
- 200 M113 zırhlı personel taşıyıcı
- 10 topsavar radarı
- 500 Javelin tanksavar füzesi
- 30 bin zırhlı yelek ve miğfer