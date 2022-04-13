Google'dan 'Ukrayna' kararı: Kiev'e yönelik iddiaları yayınlayanlara ödeme yapılmayacak

Google, reklam servisini kullanan tüm yayıncılara Ukrayna ile ilgili mesaj göndererek "Ukrayna'daki savaş nedeniyle; bu savaştan çıkar sağlayan, savaşı inkâr eden veya hoş gören içeriklerden para kazanma özelliğini askıya alıyoruz" duyurusunu yaptı.

Google'ın reklam servisi Google Ad Manager tarafından gönderilen mesajda "Sayın yayıncımız, Ukrayna'daki savaş nedeniyle; bu savaştan çıkar sağlayan, savaşı inkâr eden veya hoş gören içeriklerden para kazanma özelliğini askıya alıyoruz" denildi.

Mesajda şu ifadelere yer verildi:

"Ukrayna'daki savaşla ilgili iddialara, mevcut politikaları (ör. şiddeti teşvik eden ya da trajik olayların varlığını reddeden içeriklerden para kazanmanın yasaklandığı tehlikeli veya hakaret barındıran içerik politikası) ihlal ettikleri durumlarda zaten yaptırım uyguluyorduk. Bu güncellemenin amacı, söz konusu çatışmayla ilgili olarak yayıncılara yönelik talimatları netleştirmek ve bazı durumlarda ayrıntılandırmaktır.

Yaşadıkları durumdan ötürü mağdurların sorumlu tutan veya benzer şekilde mağdurları hedef alan iddialar (ör. Ukrayna'nın soykırım yaptığı ya da kendi vatandaşlarına kasıtlı olarak saldırdığı iddiaları), bu askı sürecinin kapsamındadır. Kapsamdaki içerikler, bunlarla sınırlı değildir."

Bu adımla Google, örneğin Ukrayna birliklerinin Donbass bölgesine düzenlediği bir saldırıya ilişkin haber yapan ya da Kramatorsk'taki tren garı saldırısının Ukrayna ordusunca düzenlenmiş olduğu iddiasıyla ilgili içerik yayınlayanları hedef almış oldu.