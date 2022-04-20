Ukrayna savaşındaki kritik kentte son durum: 'Tamamen kuşatıldık' açıklaması

Rusya-Ukrayna savaşının son süreçteki odak noktası olan Mariupol'de çatışmalar Azovstal çelik fabrikası civarında yoğunlaşmış durumda.

'Tamamen kuşatıldık' açıklaması

Ukrayna ordusundan Binbaşı Serhii Volyna, CNN International'e yaptığı açıklamada, ağır Rus bombardımanı altında Azovstal çelik fabrikasında mahsur kalan yüzlerce asker ve sivilin tahliyesi için uluslararası yardım istedi. Durumun "kritik" olduğunu söyleyen komutan "Tamamen kuşatıldık" dedi.

Anlaşma sağlandı

Ukrayna, Rus güçleriyle bu sabah sivillerin Mariupol'den çıkmaları için güvenli bir yol açma konusunda anlaştığını duyurdu. Ukrayna Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk, "Kadınlar, çocuklar ve yaşlılar için bir insani koridor adına ön anlaşmayı sağladık" dedi.

Neden önemli?

Emekli Korgeneral ve CNN askeri analisti Mark Hertling, Mariupol'un kritik bir lojistik merkez olduğunu söyledi, "Azak Denizi kıyısındaki stratejik konumu, onu önemli bir hedef haline getiriyor. Bunu almak, Rusya'nın Kırım'a kesintisiz bir kara köprüsü oluşturmasına izin verecek" dedi.

Kent aynı zamanda savaşın başından bu yana neo-nazi Azov taburunun en etkili olduğu bölge olarak biliniyor. Rusya bölgedeki savaşan kuvvetlerin bu tabura ait olduğunu ifade ediyor.