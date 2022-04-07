Ukrayna savaşında 43. gün

Ukrayna-Rusya savaşında 43'üncü güne girildi. Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'da yakıt üslerinin roketlerle imha edildiğini duyurdu. Bakanlıktan son duruma ilişkin yapılan açıklamada, Rus ordusunun, Nikolaev, Zaporozhye, Kharkov ve Chuguev yakınlarındaki 4 yakıt üssünü yüksek hassasiyetli hava ve deniz tabanlı füzelerle vurduğu belirtildi.

Ayrıca Rus uçaklarının, 2 komuta noktası, Kurakhovo bölgesinde bir S-300 radarı, 7 topçu bataryası, bir silah deposunun yanı sıra Ukrayna'nın 29 askeri tesisini vurduğu açıklandı.

Zelenskiy: Rusya’ya karşı dünyada tutum değişiyor

Ukrayna Cumhurbaşkanı Zelenskiy, savaşın geldiği duruma ilişkin bir video açıklama yaptı. Zelenskiy, Rus ordusunun Buça görüntülerinin ardından birçok kentin sokaklarından ve bodrumlarından öldürülen Ukraynalıların cesetlerini çıkarmaya çalıştığını söyledi.

Zelenskiy “Görünüşe göre Rusya’ya karşı dünyada tutum değişiyor. Özellikle de Rus birliklerinin ayrılmasından sonra Buça’da gördüklerinden sonra. Şimdi Rusya’ya karşı basit bir tavır alınacak. Ya barış arayışlarını desteklersiniz ya da bu hukuksuz katliamları desteklersiniz. Buça, İrpin ve Rus birliklerinin girdiği diğer şehirlerde öldürülen Ukraynalılar ve Ukrayna kadınları kanıt" diyen Zelenskiy, "Rusya’nın her vatandaşının savaştan mı yoksa barıştan mı yana olduğuna karar vermesi için son kanıt. Şimdi, hayatınızın geri kalanında Nazilerle eşit tutulacak olmaktansa, barış talep etmek, bir şekilde Rus baskı makinesiyle çarpışmak daha iyidir. Bu, yalnızca Rusya Federasyonu’ndaki herhangi bir kamu görevlisi için değil, yalnızca iş adamları için değil, aynı zamanda sıradan vatandaşlar için de geçerlidir. Nazizmin geleceği yoktur. Toplu katliamın geleceği yoktur. Rusya’da bu utanç verici savaşın sona ermesini ve Rus birliklerinin Ukrayna’dan çekilmesini talep etmeyen kimsenin geleceği yok” ifadesini kullandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna’nın doğusunda taarruz operasyonuna hazırlandığını bildirdi. ABD Savunma Bakanlığı yetkilileriyse Rus ordusunun, Ukrayna'nın başkenti Kiev ve Çernihiv bölgesinden tamamen çekildiğini duyurdu.

Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan NATO'ya: Benim tek gündemim silah, silah, silah

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile gazetecilere yaptığı açıklamada, "NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları ihtiyacını ele alacağımızdan eminim” dedi. Kuleba ise, “Benim gündemim çok basit, silahlar, silahlar ve silahlar” ifadelerini kullandı.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı öncesi Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ile bir araya geldi. İkili, görüşmeden önce gazetecilere açıklamalarda bulundu.

'Ukrayna'nın işgalinden bu yana ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırdık'

Genel Sekreter Stoltenberg, “Ukrayna halkının cesareti ve direnişini hayranlıkla takip ediyor ve destekliyoruz” dedi. NATO müttefiklerinin uzun yıllardır Ukrayna'ya destek verdiğini hatırlatan Stoltenberg, “NATO, on binlerce Ukrayna askerini eğitti ve şimdi müttefikler nefsi müdafaa hakkınızı korumanız için size ekipman ve destek sağlıyor. Bu Birleşmiş Milletler Şartı'nda yer alan bir hak. Ukrayna'yı daha fazla destek gerekiyor. NATO Dışişleri Bakanları ile yapacağımız görüşmede, Ukrayna'ya daha fazla hava savunma sistemi, tanksavar silahları, daha ağır silahlar ve birçok farklı türde destek ihtiyacını ele alacağımızdan eminim” dedi. NATO'nun tüm müttefikleri koruma ve savunma sorumluluğunun olduğunu söyleyen Stoltenberg, “Dolayısıyla Ukrayna'nın işgalinden bu yana ittifakın doğu kanadındaki askeri varlığımızı artırdık. Rusya tarafında tüm müttefikleri korumaya ve savunmaya hazır olduğumuz konusunda yanlış anlaşılmaya, yanlış hesaplamaya yer olmamasını sağlıyoruz” ifadelerini kullandı.

'Benim gündemim çok basit, silahlar, silahlar ve silahlar'

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba ise, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında katılmak ve müttefikleriyle ikili görüşmeler yapmak üzere Brüksel'e geldiğini vurgulayarak, “Benim gündemim çok basit, sadece 3 konu var, silahlar, silahlar ve silahlar” şeklinde konuştu. Kuleba, “Ukrayna'ya şimdi yardım etmenin en iyi yolunun, Putin'i kontrol altına almak ve Rus ordusunu Ukrayna'da, Ukrayna topraklarında yenmek için gereken her şeyi sağlamak olduğundan eminiz. Son bir ayda, son haftalarda Ukrayna ordusu ve tüm Ukrayna halkı nasıl savaşmayı bildiğimizi gösterdi. Nasıl kazanacağımızı biliyoruz. Ne kadar çok silah alırsak ve Ukrayna'ya ne kadar erken varırsa, o kadar çok insan hayatı kurtulacak. Daha fazla şehir ve köy yıkılmayacak ve artık Bucha gibi olmayacak. Müttefiklere mesajım budur. Bu çok basit. Ayrıca tüm müttefikleri tereddütlerini bir kenara bırakmaya çağırıyorum. Çünkü kulağa ne kadar tuhaf gelse de günümüzde silahlar barışın amacına hizmet ediyor” dedi.

BM: Ukrayna'da 130'u çocuk en az bin 563 sivil öldürüldü

Birleşmiş Milletler (BM), dün itibariyle, 24 Şubat'ta başlayan Ukrayna savaşında 130'u çocuk olmak üzere en az bin 563 sivilin öldürüldüğünü açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği, ölümlerin bin 76'sının Kiev, Kharkiv, Chernihiv ve Kherson gibi bölgelerde rapor edildiğini duyurdu. Diğer ölümlerin ise Donbass bölgesinde yaşandığı belirtildi.

BM ayrıca en az iki bin 213 sivilin yaralandığını dile getirdi.