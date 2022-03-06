Ukrayna Savaşı Macaristan'da seçim öncesi Orban’a mı yaradı?

Rusya’nın Ukrayna’ya saldırısının, Macaristan'da Putin’e yakın duruşuyla bilinen devlet başkanı Viktor Orban yönetimini zor durumda bırakacağı düşünülürken son yoklamalar aksini gösterdi.

Savaş sonrası yapılan ilk anketlerde Orban’ın beklenenin aksine Batıcı muhalefet bloğu karşısında ufak farkla önde olmaya devam ettiği görüldü. Republikon tarafından yapılan son ankette Fidesz-KNDP yüzde 40, muhalefet bloğu yüzde 39 olarak ölçüldü.

Sol-liberal, sosyal demokrat ve milliyetçi merkez sağ partilerden oluşan muhalefet bloğu Orban yönetimini Putin yanlısı olmakla suçlarken Orban yönetimi topraklarından Ukrayna’ya silah sevkiyatına müsaade etmeyeceğini açıklamıştı.

Muhalefet bloğunun muhafazakâr kimliği ön planda olan başbakan adayı Marki-Zay da Macaristan’ın NATO üzerinden Ukrayna savaşında yer alabileceğini belirtmişti. Ancak, Fidesz’in “Marki-Zay bizi savaşa sokmak istiyor.” tepkisi üzerine başbakan adayı “Macaristan kontrolden çıkmış bir tiranın başlattığı savaşa asker göndermemelidir” açıklaması yaptı.