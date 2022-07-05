Ukrayna: Savaş sonrası ülkenin kalkınması için 750 milyar dolar gerekli

İsviçre'nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna Kalkınma Konferansı'na katılan Ukrayna Başbakanı Denis Şmıgal dün yaptığı açıklamada, ülkenin yeniden inşa maliyetinin 750 milyar dolar olarak tahmin edildiğini söyledi.

Ukrayna Başbakanı Şmıgal, Rusya'nın operasyonunun başladığı 24 Şubat'tan bu yana Ukrayna'daki altyapı zararının 100 milyar doları bulduğunu belirterek, Ukrayna'nın yeniden inşa edilebilmesi için kalkınma planı uygulanması gerektiğini kaydetti. Şmıgal, söz konusu kalkınma planı için 750 milyar dolar gerektiğini belirterek, "Bu yenilenme planı için lazım olan parayı kim ödeyecek?" ifadesini kullandı.

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen toplantıda yaptığı açıklamada, “Savaşın başlangıcından bu yana, AB, Ukrayna’ya yaklaşık 6,2 milyar avro değerinde mali destekte bulundu. Daha fazlası da gelecek” demişti.