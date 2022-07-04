Avrupa Komisyonu Başkanı: Yeni bir Ukrayna inşası hayaliyle bir araya geldik

Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, İsviçre’nin Lugano kentinde düzenlenen Ukrayna’nın Yeniden İnşası Konferansı’ndaki açıklamasında, AB’nin, Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinin ardından Ukrayna’nın yeniden inşası için bir yapılandırma platformu kuracağını söyledi.

Von der Leyen, platformun, yatırım ihtiyaçlarını belirlemek, atılacak adımları koordine etmek ve kaynakları yönlendirmek için kullanılacağını söyledi.

'Yeni bir Ukrayna inşası için'

"Yeni bir Ukrayna inşası hayaliyle bir araya geldiklerini" belirten von der Leyen, Rusya'nın operasyonuna rağmen "ülkenin yönetiminin işlemeye devam ettiğini, ademi merkeziyetçi yapının korunduğu ve Ukrayna'nın ileriye doğru gerekli reformları gerçekleştirdiğini" ifade etti. Ursula von der Leyen, önlerinde büyük bir görev olduğunu, Avrupa Birliği'ne üyelik yolunda Ukrayna'nın gerekli yapılanmaları gerçekleştireceğini sözlerine ekledi.

'Ukrayna'yı gençlerin istediği gibi inşa edeceğiz'

Avrupa Komisyonu Başkanı, “Savaşın başlangıcından bu yana, AB, Ukrayna’ya yaklaşık 6,2 milyar avro değerinde mali destekte bulundu. Daha fazlası da gelecek” diyerek Ukrayna’ya yardımlardan bahsetti. Von der Leyen, "Bizim desteğimizle Ukraynalı dostlarımız Ukrayna'yı eskisi gibi değil, gençlerinin istediği gibi yeniden inşa edebilir. Rus bombaları düşmeye devam ederken bu kulağa fazla iddialı gelebilir, ancak Ukrayna'nın cesur insanları için hiçbir şey imkansız değildir" diye konuştu.

Rusya'nın hedefinin Ukrayna'da askeri, siyasi ve ekonomik yıkım olduğunu, ancak Avrupa Birliği'nin bunun olmasına izin vermeyeceğini dile getiren Avrupa Komisyonu Başkanı, AB'nin Ukrayna'nın üyeliğini desteklediğini sözlerine ekledi.

'Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, insanları insan yapan şeyleri restore etmektir'

Etkinlikte konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de, "Ukrayna'yı yeniden inşa etmek, yaşam ilkelerini ve yaşam alanlarını onarmaktır. Ukrayna'yı inşa etmek, insanları insan yapan şeyleri restore etmek demektir" diyerek Avrupa Birliği'nin Ukrayna desteği dolayısıyla memnuniyetini dile getirdi.

AB, 23 Haziran’da Ukrayna’ya aday ülke statüsü vermişti. Buna rağmen Von der Leyen, daha öncesindeki açıklamalarında Ukrayna’nın AB’ye girebilmesi için yolsuzlukla mücadele ve demokrasi gibi alanlarda reform yapması gerektiğini söylemişti.