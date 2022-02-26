Ukrayna Sağlık Bakanlığı: 198 Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rus askeri harekatı sonrası 198 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.

Haber Merkezi

Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün üçüncü gününe giren Rus askeri harekatına ilişkin açıklamada bulundu.

Açıklamada, "198 Ukraynalı sivil Rus işgalinde öldü" denildi.

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GÜNCELLENİYOR | Rusya'nın Ukrayna harekatında üçüncü gün

 