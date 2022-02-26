Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün üçüncü gününe giren Rus askeri harekatına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "198 Ukraynalı sivil Rus işgalinde öldü" denildi.
Dış Haberler
Dış Haberler
Haber Merkezi
Ukrayna Sağlık Bakanlığı: 198 Ukraynalı sivil yaşamını yitirdi
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, Rus askeri harekatı sonrası 198 sivilin hayatını kaybettiğini açıkladı.
Haber Merkezi
Ukrayna Sağlık Bakanlığı, bugün üçüncü gününe giren Rus askeri harekatına ilişkin açıklamada bulundu.
Açıklamada, "198 Ukraynalı sivil Rus işgalinde öldü" denildi.