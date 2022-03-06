Ukrayna: Rusya'yla müzakerelerin üçüncü turu yarın yapılacak

Ukrayna müzakere heyeti temsilcilerinden David Arahamia, Facebook’tan yaptığı paylaşımda, Rusya ve Ukrayna'nın ateşkes için başlattıkları müzakerelerde üçüncü turun 7 Mart Pazartesi günü gerçekleşeceğini açıkladı.

“Üçüncü tur müzakereler Pazartesi günü gerçekleşecek” diyen. Arakhamia, müzakerelere dair başka ayrıntı vermedi.

Rusya tarafındansa konuya ilişkin daha belirsiz bir açıklama geldi. Rus haber ajansı Interfax, Rus müzakereci Leonid Slutski'nin “Üçüncü tur gerçekten önümüzdeki günlerde gerçekleşebilir. Pazartesi günü olması mümkün” dediğini aktardı.