Rusya, sınır dışı edilen diplomatları için ABD'ye uçak gönderdi

ABD'nin, Rusya'nın Ukrayna operasyonu sonrasında, Birleşmiş Milletler'de çalışan Rusya diplomatlarını sınır dışı etme kararının ardından, Rusya ABD'ye uçak gönderdi. Batılı ülkeler Rusya'ya yönelik yaptırımlar kapsamında hava sahalarını Rusya'ya kapattığı için uçak olağan rotasından farklı şekilde önce kuzey yönünde ilerleyip, daha sonrasında Atlantik Okyanusu üzerinden ABD'ye ulaştı.
Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, ABD'nin sınır dışı kararının ardından, Rusya'nın da misillemede bulunacağını açıkladı. Zaharova, diplomatları Rusya'ya geri getirmek amacıyla Rossiya Özel Uçuş Filosu'na bağlı bir uçağın Saint Petersburg'tan Washington'a uçtuğunu söyledi.