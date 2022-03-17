Ukrayna: Rusya'yla anlaşmaya varmamız birkaç gün ila bir buçuk hafta sürebilir

Rusya ile barış görüşmeleri gerçekleştiren Ukrayna delegasyonunun başındaki Mihail Podolyak, Rusya tarafı ile bir barış anlaşmasına varmalarının ‘birkaç gün ya da bir buçuk hafta gibi bir süre alabileceğini’ söyledi.

Sputnik'in aktardığına göre, Podolyak, Polonya basınına açıklamasında, “Şu anda Rusya delegasyonu da Ukrayna delegasyonu da kendilerini konumlandırdıkları yerlerde duruyor. Tartışmalı maddeler üstünde anlaşmaya varılması birkaç gün ya da 1.5 hafta sürebilir. Bu süre içinde bir barış anlaşması oluşturmaya yaklaşmamız gerekiyor” dedi.

Podolyak, barış görüşmelerinde elde etmek istediklerine dair şunları söyledi:

“Barış görüşmeleri çok geniş bir süreç, bu süreç sadece Rusya ve Ukrayna’yı içermiyor, sözgelimi Polonya da bu sürece dahil. Yaptığımız, öylesine bir anlaşma imzalamaya çalışmak değil. Gelecekte güvenliğimizin garantisi olacak somut bir mekanizma geliştirmek istiyoruz.

Barış anlaşması yapılması, krizin sadece hemen müdahale edilmesi gereken kısmını sonlandırabilir ve ölülerimizin yasını tutma ve ülkemizi yeniden kalkındırma dönemine girmemize olanak sağlayabilir. Ancak Ukraynalılar için savaşın burada biteceğinden şüpheliyim. Yaşadığımız onca şeyden sonra buna inanabileceğimi sanmıyorum"

Diğer yandan Podolyak, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile Rus mevkidaşı Vladimir Putin’in bir araya gelme olasılığına ilişkin, böyle bir görüşmenin barış anlaşması üstündeki çalışmaların tamamlanmasından sonra gerçekleşebileceğini kaydetti.

“Anlaşma biter bitmez bu görüşmenin düzenlenmesi için çalışmaya başlayacağız” diyen Podolyak, görüşmenin olası yeri hakkındaysa, “Nerede olacağının bizim için bir önemi yok. Rusya dışında her yer olabilir” ifadelerini kullandı.