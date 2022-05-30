Ukrayna, Rusya'yı vurabilecek roket sistemi istedi

Ukrayna, ABD hükümetinden kendilerine çok namlulu roketatar sistemi (MLRS) göndermesi talebinde bulundu.

BBC'de yer alan habere göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve diğer Ukraynalı hükümet yetkilileri, Rusya'nın Donbas bölgesindeki ilerleyişine karşı koyabilmek için ABD'den MLRS'lerin teslim edilmesini istediler.

Öte yandan ABD Başkanı Joe Biden, ABD'nin Ukrayna'ya "Rusya'yı vurabilecek" roket sistemleri göndermeyeceğini söyledi. Bu tür bir eylemin ABD'yi Moskova ile doğrudan çatışmaya sokma riski taşıyacağından endişelenildiği belirtiliyor.

Kiev kuvvetleri yaklaşık 25 kilometre menzile sahip ABD menşeli M777 obüslerini kullanıyor. Ancak MLRS, Ukrayna'nın bundan çok daha uzaktaki hedefleri vurabilmesini sağlayacak.

Geçen hafta Rus devlet televizyonunda bir sunucu, ABD'nin MLRS'yi Ukrayna'ya tedarik ederek "kırmızı çizgiyi" aşacağını söylemişti.