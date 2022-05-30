Macron: Gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff Ukrayna'da yaşamını yitirdi

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Ukrayna'daki savaşı takip eden Fransız gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff'un yaşamını yitirdiğini açıkladı.

Macron Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Gazeteci Frederic Leclerc-Imhoff, savaşın gerçekliğini aktarmak için Ukrayna'daydı. Rus bombardımanından kurtulmak için kaçmak zorunda kalan sivillerle birlikte bir insani yardım otobüsünde bulunduğu sırada ölümcül şekilde yaralandı" ifadelerini kullandı.

Journaliste, Frédéric Leclerc-Imhoff était en Ukraine pour montrer la réalité de la guerre. À bord d’un bus humanitaire, aux côtés de civils contraints de fuir pour échapper aux bombes russes, il a été mortellement touché. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) May 30, 2022

Leclerc-Imhoff'un ailesine, akraba ve meslektaşlarına başsağlığı dilediğini ve onların acılarını paylaştığını kaydeden Macron, Fransa'nın harekat alanlarından bilgi vermek gibi zor bir görevi yerine getirenlere koşulsuz desteğini yinelediğini söyledi.

32 yaşındaki Leclerc-Imhoff, BFM haber kanalı için çalışıyordu. Fransız gazetecinin savaşın başlangıcı olan 24 Şubat tarihinden itibaren Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ikinci iş seyahati sırasında yaşamını yitirdiği belirtildi.