Filistin Başsavcılığı: Gazeteci Şirin Ebu Akile kasten vuruldu

Filistin'in Batı Şeria bölgesinde 11 Mayıs'ta İsrail güçleri tarafından açılan ateş sonucu başından vurularak hayatını kaybeden El Cezire muhabiri Şirin Ebu Akile'nin katledilmesi hakkında Filistin Başsavcılığı tarafından açıklama geldi.

Başsavcılık Perşembe günü yaptığı açıklamada, İsrail güçlerinin bu ayın başlarında Cenin'de Filistin asıllı ABD vatandaşı Şirin Ebu Akile'yi kasten öldürdüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Başsavcı Ekrem el-Hatib, Ramallah'ta düzenlediği basın toplantısında Ebu Akile'nin ölümüyle ilgili Filistin soruşturmasının sonuçlarını açıklarken "olay yerinde silahlı Filistinlilerin bulunmadığını ve bulguların ateş edenlerin sadece İsrail güçleri olduğunu kanıtladığını" söyledi.

Ebu Akile'yi öldüren merminin, NATO kuvvetleri tarafından kullanılan çelik bileşenli 5.56 mm'lik bir mermi olduğu belirtildi. el-Hatib, silahın yaklaşık 170 metre uzaklıkta duran bir asker tarafından ateşlendiğini de sözlerine ekledi. Başsavcılık kurşunu inceleme için İsrail'e teslim edilmeyeceğini de belirtti. Yetkili, "[İsraillileri] yeni bir yalandan mahrum bırakmak için" merminin görüntülerini bile İsrail'e vermemeye karar verdiklerini söyledi.

İsrail Savunma Bakanı Benni Gantz, Filistin Başsavcılık raporuna yanıt olarak, "İsrail, Şirin Ebu Akile'nin ölümünü üzücü buluyor ve İsrail Ordusu gerçek bir incelemeye varmak için bir inceleme yapıyor. İsrail Ordusu'nun kasıtlı olarak gazetecilere veya sivillere saldırdığı apaçık bir yalandır" dedi.

El Hatib'se, "Ateş açılarak bir savaş suçunu teşhir eden gazeteciler hedef alındı" derken ayrıntılı raporun uluslararası toplumun yanı sıra Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne sunulacağını da sözlerine ekledi.

İsrail ile koordinasyondan da sorumlu Filistin İçişleri Bakanı Hüseyin el-Şeyh de yaptığı açıklamada otopsi raporunun ABD hükümetine teslim edileceğini, iki nüshasının Ebu Akile'nin ailesine ve El Cezire'ye verileceğini duyurdu.