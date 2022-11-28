Ukrayna: Rusya'nın Zaporijya'yı terk edebileceğini ilişkin işaretler görüyoruz

Ukrayna devlet nükleer enerji şirketi Energoatom'un başkanı Petro Kotin, Rusya'nın Mart ayında ele geçirdiği Zaporijya Nükleer Santrali'nden çekilebileceğini söyledi.

Petro Kotin yaptığı açıklamada, "Son haftalarda, Rus ordusunu santralden ayrılmaya hazırlandıkları yönünde işaretlerin ortaya çıktığına dair etkili bilgiler alıyoruz" dedi.

Ukrayna devlet televizyonuna açıklamalarda bulunan Kotin, "Rus medyasında santralin boşaltılmasına ve belki de kontrolün Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) devredilmesine değeceğine dair çok sayıda haber var" ifadesini kullandı.

Rus ordusunun Zaporijya Nükleer Santrali'nden ayrılması hakkında konuşmak için henüz erken olup olmadığı sorusuna Kotin, "Henüz çok erken. Bunu şu anda görmüyoruz, ama ayrılmaya hazırlanıyorlar" yorumunda bulundu.