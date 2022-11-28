Ukrayna Kırım'ı geri almak için operasyon hazırlığında

Rusya-Ukrayna savaşının başlamasından bu yana 9 ayı aşkın zaman geçerken, Rusya ele geçirdiği bazı topraklardan çekilmek zorunda kaldı, Ukrayna'ysa ülkenin doğu bölgelerinde kontrolünü büyük ölçüde kaybetti. Batı basınında çıkan haberlerde, Ukrayna'nın karşı saldırısı ve Rusya'nın Harkov ve Herson'dan çekilmesinin ardından ibrenin Ukrayna'ya dönmeye başladığı öne sürülüyor.

The Economist'in haberine göre, Ukrayna'nın kaybettiği bazı toprakların kontrolünü tekrar ele geçirmesi, Donbass ve Kırım'a yönelik operasyon ihtimalini yükseltiyor. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 24 Kasım'da yaptığı açıklamada, Ukrayna'nın kaybettiği tüm toprakları yeniden ele geçirme amaçlarının sürdüğünü bildirmişti.

The Economist'in aktardığına göre, Zelenskiy'nin "kaybedilen toprakları yeniden ele geçirme" planının, Batı ülkeleri tarafından tamamen desteklenmediği belirtildi. Haberde, Batı ülkelerinin Kırım'ı veya Donbass'ı geri alma operasyonuna, Rusya'yla gerilimi artırabileceği ve nükleer gerilime neden olması ihtimalleri nedeniyle karşı çıktıkları ifade edildi.

'Kırım operasyonu hazırlığı yapılıyor'

Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin eski komutanı Mykhailo Zabrodsky konuyla ilgili verdiği demeçte, "Planlarımızı sosyal medyada ve televizyonda telgrafla yayınlasaydık hiçbir şey elde edemezdik" derken, Ukrayna'nın karşı operasyon ihtimalinin üzerinde durdu. Zabrodsky, Ukrayna'nın Kırım'ı geri alma isteğinin açık olduğunu belirtirken, 2023 yılı içerisinde Kırım operasyonu için hazırlık yapıldığını aktardı.

Ukraynalı eski askeri yetkili Zabrodsky, "Tarih, işgalci bir gücün Kırım'ı elinde tutmakta her zaman zorlandığını gösteriyor" yorumunda bulundu. Zabrodsky, Ukrayna ordusunun Kırım'ı geri almak için planlar üzerinde çalıştığını söyledi.

Ukraynalı başka bir askeri yetkili dergiye yaptığı açıklamada, "İşlerin bir kan banyosuyla sonuçlanacağına dair gerçek bir ihtimal var. Bu operasyon, şu anda Ukrayna'nın ihtiyacı olmayan bir operasyon" derken, başarılı bir operasyonun pek çok şeyin yolunda gitmesi gerektiğini hatırlattı.

'Kırım operasyonu bölünmelere neden olabilir'

Ukrayna Ulusal Stratejik Araştırmalar Enstitüsü'nde analist olan Mykola Bielieskov, Zelenskiy'nin Kırım'ı geri alma planının halen geçerli olduğunu bildirdi.

The Economist, Kırım'ı Ukrayna yönetimi altına geri getirme girişiminin, "maliyetli bir askeri harekat olacağını ve müttefikler içerisinde bölünmelere neden olacağı" yorumunda bulundu.