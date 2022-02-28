Ukrayna Rusya'nın Interpol'den çıkarılmasını talep etti

İngiltere İçişleri Bakanı Priti Patel, Ukrayna'nın Rusya'nın Uluslararası Kriminal Polis Teşkilatı Interpol'den çıkarılması için talepte bulunduğunu söyledi. Patel Ukrayna'nın bu talebinin karşılanması için çabalara Londra'nın öncülük edeceğini belirtti.

İngiltere'ye gelmek isteyen Ukraynalılar için vize şartlarının değiştirilmesi hakkında ise Patel, bazı kolaylıkların halihazırda gösterildiğini belirterek 100 bin Ukraynalının bu sayede İngiltere'ye gelebileceğini kaydetti.

Patel Ukraynalılar için vize muafiyeti önerilerine ise karşı çıktığını belirtti.