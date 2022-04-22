Ukrayna: Rusya'nın askeri kaybı 21 binin üzerinde

Ukrayna, ülkedeki askeri harekatını 58 gündür sürdüren Rus ordusunun askeri kaybına dair bir açıklama yaptı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, 24 Şubat-22 Nisan arasında Rus ordusunun 21 bin 200 askerinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada Rusya'nın ayrıca 838 tank, 2 bin 162 zırhlı araç, 138 çoklu roketatar sistemi, 69 hava savunma sistemi, 176 uçak ve 153 helikopterinin imha edildiği, Rus güçlerinin 8 gemi-tekne, 76 yakıt aracı, 172 insansız hava aracını da kaybettiği aktarıldı.

Rusya: Son 24 saatte Ukrayna'ya ait 58 askeri unsur vuruldu

Öte yandan Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov bugün yaptığı açıklamada Rus Hava Kuvvetleri’nin son 24 saatte Ukrayna’ya ait 58 askeri unsuru vurduğunu, bunlar arasında 4 komuta merkezi, 3 yakıt deposu, 51 asker ve askeri teçhizat toplama alanının yer aldığını söyledi.

Rusya Savunma Bakanlığı'ndan yapılan bir başka açıklamada ise "gerçek Ukrayna belgelerinden elde edildiği" belirtilerek Ukrayna Ulusal Muhafızlarının kayıpları hakkındaki verilere yer verildi. Bakanlık Ukrayna Ulusal Muhafızları'nın yaralı ve ölü askeri personel, ölüm koşulları ve defin yeri hakkında bilgiler içerdiğini belirttiği belgeler yayımladı.