Rusya: Operasyonda 2. aşamanın hedefi Donbass ve Ukrayna'nın güneyinde kontrolü ele geçirmek

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'ya düzenlediği askeri harekatın 2. aşamasının hedefinin Donbass ve Ukrayna'nın güneyinde kontrolü ele geçirmek olduğunu açıkladı.

Rusya Merkezi Askeri Bölge birlikleri komutanı Rustem Minnekayev "Özel operasyonun ikinci aşamasının başından beri Rus ordusunun görevlerinden biri Donbass ve güney Ukrayna'nın tam kontrolünü sağlamak" dedi.

TASS'ın haberine göre Donbass'ın kontrolünün ele geçirilmesinin Kırım'a bir kara koridoru oluşturulmasını sağlayacağını söyleyen Minnekayev bunun ayrıca "Ukrayna ekonomisinin yaşamsal unsurlarına da etkisi olacağını" kaydetti.

Minnekayev, güney Ukrayna üzerindeki kontrolün Rus silahlı kuvvetlerine, Rusça konuşan nüfusa yönelik baskı vakalarının da olduğu Transdinyester'e yeni bir çıkış noktası sağlayacağını da sözlerine ekledi.