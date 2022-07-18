Ukrayna: Rusya yeni aşamaya hazırlanıyor

Ukraynalı bir askeri yetkili, Moskova'nın "tüm operasyonel alanlarda" askeri operasyonları artıracağı yönündeki açıklamasını, Rusya'nın Ukrayna'daki saldırısının bir sonraki aşamasına hazırlandığı şeklinde değerlendirdi.

Reuters'in haberine göre, Batı'nın uzun menzilli silah sevkiyatının savaşta Ukrayna'ya katkılarının görülmeye başlandığı belirtildi. Ukrayna Askeri İstihbaratı Sözcüsü Vadim Skibitskiy yaptığı açıklamada, "Bu sadece havadan ve denizden yapılan füze saldırıları değil. Tüm temas hattı boyunca, tüm cephe hattı boyunca bombardıman görebiliyoruz. Taktik havacılık ve saldırı helikopterleri aktif olarak kullanılıyor" dedi.

Vadim Skibitskiy, "Açıkça görülüyor ki saldırının bir sonraki aşaması için hazırlıklar yapılıyor" değerlendirmesinde bulundu.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın Donetsk'in doğu bölgesinde Ukrayna tarafından tutulan ve sembolik olarak önemli bir şehir olan Sloviansk'a yönelik bir saldırı için birliklerini yeniden toparladığını söyledi.

'Rusya Ukrayna'nın güneyinde savunmasını tahkim ediyor'

İngiltere Savunma Bakanlığı Pazar günü yaptığı açıklamada, Kiev'in Rus güçlerini püskürtme vaatleri karşısında Rusya'nın Ukrayna'nın güneyinde işgal ettiği bölgelerde savunmasını tahkim ettiğini söyledi.

Ukrayna, Perşembe gününden bu yana Rusya'nın kentsel alanlara yönelik bombardımanında en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı.

Saldırıları yoğunlaştırma emri

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu, Ukrayna'nın doğusuna ve Rusya'nın elinde tuttuğu diğer bölgelere yönelik Ukrayna saldırılarını önlemek için askeri birliklere operasyonları yoğunlaştırma emri verdi. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre Şoygu, Kiev'in sivil altyapıyı ya da bölge sakinlerini vurabileceğini söyledi.

Şoygu'nun yaptığı açıklamalar, Kiev'in Batı tarafından tedarik edilen çoklu roket fırlatma sistemlerini kullanarak 30 Rus lojistik ve mühimmat merkezine gerçekleştirdiğini söylediği bir dizi saldırıya doğrudan bir yanıt olarak değerlendiriliyor.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, özellikle Amerikan yapımı HIMARS roket sistemleri kullanılarak yapılan bu saldırıların Rus tedarik zincirini olumsuz etkilediğini ve saldırı kapasitesini azalttığını açıkladı.

Rusya ve Donbass güçleri, Ukrayna ordusunun, Slovyansk'ın doğusundaki Alçevsk kentini Cumartesi günü bu roketlerle vurduğunu ve iki sivilin ölümüne ve önemli hasara yol açtığını açıkladı.

Rusya Mikolayiv'i vurdu

Ukrayna'nın güneyinde sanayi kenti Mikolayiv'de bir altyapı tesisinin Rus füzeleriyle vurulduğu bildirildi. Belediye Başkanı Oleksandr Senkeviç, can kaybı konusunda henüz net bilgi olmadığını söyledi.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım ile Ukrayna'nın ana limanı Odessa arasında Karadeniz kıyısında yer alan Mikolayiv, Rus ordusunun Ukrayna'nın tüm Karadeniz kıyılarını ele geçirmeyi hedeflediğini ilan etmesi ardından son haftalarda düzenli olarak füze saldırılarına maruz kaldı.