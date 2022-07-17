Ukrayna'da kritik isimler görevden alındı

Rusya'nın saldırıları Ukrayna'nın doğusuna yoğunlaşmışken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, hem güvenlik şefini hem de Ukrayna başsavcısını görevden aldı. Zelenskiy'nin bu kararı, Ukrayna Başkanlık Ofisi'nin internet sitesinden yayımlandı.

Ukrayna Devlet Başkanı, Güvenlik Şefi Ivan Bakanov'u ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'yı görevden aldı.

Ayrıca Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Ukrayna aleyhine çalıştıkları iddiasıyla 60 güvenlik servisi çalışanı ve savcılık çalışanı da görevlerinden alındı.