Ukrayna-Rusya savaşı ABD’li silah tekellerine yarıyor: ABD artan silah satışı taleplerine yetişemiyor

ABD'nin Ukrayna'ya yaptığı silah yardımlarının savaşın başlamasıyla birlikte tepe noktaya ulaşması ABD Savunma Bakanlığı'nın silah anlaşmaları ve silah tedarikine yetişmesini zora sokmaya başladığı bildirildi. Ukrayna savaşının ardından ABD'den silah tedariki taleplerinin arttığı, ABD Savunma Bakanlığı'nın artan talebi karşılamak için çalışmalarını hızlandırdığı aktarıldı.

Associated Press'in haberine göre, Ukrayna savaşındaki ABD silahlarının varlığı sebebiyle birçok ülke ABD'den özellikle son teknoloji füze sistemleri satın almak istediklerini açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığı Silah Müsteşarı Bill LaPlante, yeni nesil askeri mühimmat ve teçhizatlar için hem yurtdışından hem de ABD ordusundan taleplerin arttığını, bu silahların üretiminin artırılması için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Bazı ülkelerin Ukrayna'da gücünü kanıtladığı söylenen HIMARS füze sistemleri almak için talepte bulunduğunu bildiren LaPlante, ancak ABD'nin öncelikle olarak Ukrayna'ya gönderdiği HIMARS'lardan oluşan boşluğu doldurması gerektiğini ifade etti. Savunma Bakanlığı Müsteşarı LaPlante, belli bir plan doğrultusunda yurt dışından gelen taleplerine karşılanacağını belirtti.

Haberde ayrıca, ABD Kongresi'nin Ukrayna'ya gönderilmesi için onay verdiği 7 milyar dolarlık silah ve teçhizat dolayısıyla ABD ordusunda oluşacak envanter boşluğunu tekrardan doldurmak için çalışmaların başladığı bildirildi. ABD Kongresi'nin, orduya 12,5 milyar dolarlık silah bütçesi vermesi bekleniyor. Ayrıca ABD Savunma Bakanlığı'nın dünya çapındaki savunma sanayisi şirketleriyle görüşmelere devam ettiği bildirildi.

LaPlante yaptığı açıklamada, ABD'nin füze ve roket sistemleri üretimini gelecek üç yıl içerisinde yaklaşık üç katına çıkarmayı planladığını, ancak bu durumda dahi talepleri karşılamanın zor olacağını söyledi.