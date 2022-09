ABD'li askeri uzmanlar: Türkiye ve Yunanistan seçimler için 'iç izleyiciye oynuyor'

İki ABD'li askeri uzman ve eski üst düzey görevli, Türkiye ve Yunanistan arasındaki gerginliğin ardında iki ülkede yaklaşan seçimlerin yattığına işaret etti.

Voice of America'dan (VOA) Begüm Dönmez Ersöz'e konuşan Avrupa ve NATO politikası konusunda eski ABD savunma bakan yardımcısı yardımcısı Jim Townsend, "Her iki taraftaki retorik her zaman sorunun bir parçası olmuştur ve bu hiçbir şeye yardımcı olmayan bir şeydir" ifadelerini kullandı.

Yine VOA'ya verdiği demeçte 2013'ten 2016'ya kadar NATO başmüttefik komutanı olarak görev yapan emekli bir ABD Hava Kuvvetleri generali olan Philip Breedlove, iki ülkedeki gerginliğin bir kısmının “iç izleyiciye oynamak” olduğuna inandığını söyledi.

Türkiye ve Yunanistan, önümüzdeki yıl seçimler için sandık başına gidecek.

'Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını isterim' yorumu

Pentagon'da Türkiye meseleleri üzerinde 30 yıl çalışmış olan Townsend, VOA'ya verdiği demecinde “Türkiye ile yakın çalışma ilişkisinin kaybından derin üzüntü duyduğunu" ve bunun tekrar düzelebileceğini umduğunu söyledi.

Townsend, ABD'nin Türkiye'nin talep ettiği F-16'ları sağlayabileceğini umduğunu kaydederken Beyaz Saray'ın bu transferin gerçekleşmesine izin verebileceğini düşündüğünü söyledi.

Emekli ABD Hava Kuvvetleri Generali Breedlove da aynı umudu taşıdığını söylerken 'ortak tehdit'e odaklanmak gerektiğinin altını çizdi.

Eski NATO komutanı Breedlove, NATO'daki müttefiklerin güvenliğine yönelik en önemli ve doğrudan tehdit olarak tanımlanan Rusya'dan satın aldığı S-400'e atıfta bulunarak, Türkiye'nin kendisini “NATO'nun düşmanı” ile daha yakından hizalayan bazı güvenlik kararları aldığını kaydetti.

“Düşman Türkiye'ye karşı Yunanistan ve Yunanistan'a karşı Türkiye değil." diyen Breedlove, "düşmanın" NATO karşısındaki Rusya olduğunu ifade etti. Breedlove VOA'ya verdiği demecinde Türkiye'nin F-35'e sahip olmasını istediğini kaydederken "Düşmanın kim olduğunu anlamamız gerekiyor" şeklinde konuştu.

ABD'nin, ilişkilerdeki son zamanlardaki iniş ve çıkışlara rağmen NATO ittifakının inanılmaz derecede önemli bir parçası olduğu için Türkiye ile ilerlemek isteyeceğini ve mevcut ABD hükümetinin politikası adına konuşamayacağını da sözlerine ekledi.

Ancak Washington'un Türkiye ile aynı türden bir ilişkiye sahip olmak isteyeceğini söyleyerek “Yunanistan, Amerika'nın bölgede gitmek istediği yerle biraz daha uyumlu” olduğunu da sözlerine ekledi.