F-35 üretim bandında 'Çin malı' parça çıkınca teslimat durduruldu

ABD Savunma Bakanlığı, kilit bir motor bileşeninde kullanılan bir alaşımın Çin'de yapıldığını keşfettikten sonra Lockheed Martin'in F-35 savaş uçaklarının alımını "geçici olarak" durdurdu.

Çarşamba günü bir basın açıklaması yapan Lockheed şirketi, söz konusu bileşenin jetin Honeywell yapımı turbo makinesindeki bir mıknatıs olduğunu belirtti. Mıknatısın Çin'den gelen kobalt ve samaryum alaşımından yapıldığı ve ABD'de manyetize edildiği belirtildi.

'Turbomakine', motorun çalıştırılması ve yer bakımı gibi şeyler için elektrik gücü sağlamak adına uçağın yardımcı güç ünitesini bir hava döngüsü makinesiyle entegre etmekten sorumlu bir uçak bileşenidir.

Lockheed, "Tedarik zincirinde sözleşmeye dayalı uyumu sağlamak için ortaklarımız ve Savunma Bakanlığı ile birlikte çalışıyoruz" dedi.

Bir Savunma Bakanlığı sözcüsü Bloomberg'e Pentagon'un "F-35 programının özel metallerle ilgili düzenlemelere uygunluğunu sağlamak için yeni F-35 uçaklarının kabulünü geçici olarak durdurduğunu" doğruladı.

Sözcü, üretimdeki duraklamanın, ABD ordusuna veya yabancı ülkelere halihazırda teslim edilen F-35'lerin operasyonlarını etkilemeyeceğini söylerken “mıknatıs bilgi iletmiyor veya uçağın bütünlüğüne zarar vermiyor” dedi.

Lockheed, F-35'in 300 bin ayrı bileşenini bin 700'den fazla tedarikçiden temin ediyor.