375 yeni F-35 savaş uçağı için anlaşma imzalandı: Yaklaşık 30 milyar dolar

ABD Savunma Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, Lockheed Martin ile gelecek üç yıl içerisinde üretilmek üzere 375 adet F-35 savaş uçağı anlaşması imzaladığı duyuruldu.

Reuters'in haberine göre, yüksek enflasyon ve üretimde düşüşün sürdüğü ABD'de yaklaşık 30 milyar dolarlık savaş uçağı anlaşmasının bedeli dikkat çekti. Silah anlaşması hakkında Pentagon yetkilisi William LaPlante, "Pentagon ve Lockheed Martin'in 375 uçak bazında bir sonraki F-35 satın alımı için bir anlaşmaya vardığını duyurmaktan memnuniyet duyuyoruz" dedi.

F-35 Ortak Program Ofisi Program İcra Kurulu Başkanı ABD Hava Kuvvetleri Korgeneral Mike Schmidt, "F-35, Savunma Bakanlığı envanterindeki en ölümcül, birlikte çalışabilir ve ölçeklenebilir yeteneklerden biridir" yorumunu yaptı.

Lockheed Martin şirketinin açıklamasında, pandeminin etkisinin devam ettiği ve üretim sıkıntıların bulunduğu ekonomik ortamda anlaşmanın "rekor seviyedeki enflasyon sarmalında uçak başına daha düşük maliyet elde etmeyi başardığı" ifade edildi.

Anlaşmanın nihai tutarı, üretilecek ve diğer ülkelere satılacak F-35 sayısı ve hangi ülkelerin savaş uçaklarını satın alabileceği bilgilerinin ileriki günlerde kamuoyuyla paylaşılacağı açıklandı.

2019'da imzalanan önceki üç yıllık satın alma anlaşması 478 adet F-35 uçağını kapsıyordu.