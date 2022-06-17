Ukrayna Rus vatandaşlarına vize uygulaması kararı aldı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy bugün yaptığı açıklamada, Ukrayna ile Rusya arasındaki vizesiz seyahat uygulamasının kaldırıldığını duyurdu.
Zelenskiy, "Ukrayna, Rusya Federasyonu vatandaşlarına vize uygulaması getiriyor. Devletimizin ulusal güvenliği, egemenliği ve toprak bütünlüğüne yönelik benzeri görülmemiş tehditlere karşı mücadele kapsamında, Bakanlar Kurulu'na Rus vatandaşlarının, Ukrayna topraklarına giriş uygulamasında değişiklik yapmayı önerdim. Bakanlar Kurulu'nun, Rusya ve Ukrayna arasındaki vizesiz seyahat anlaşmasının feshedilmesine ilişkin bugün karar alması bekleniyor" diyerek vize uygulamasının 1 Temmuz'da başlayacağını söyledi.