Ukrayna, Rus ordusunun kayıplarını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-16 Ekim tarihlerinde verdiği kayıplara ilişkin açıklama yayımlandı.

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yayımlanan açıklamada, Rus ordusunun son bir gün içinde 300 askerini kaybettiği ve 24 Şubat tarihinden günümüze kadarki süreçte hayatını kaybeden Rus asker sayısının 65 bine ulaştığı ifade edildi.

Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun 21 Eylül'de yaptığı açıklamada ise Ukrayna’daki savaşta 5 bin 937 Rus askerinin hayatını kaybettiği aktarılmıştı.

Açıklamada; Rus güçlerine ait 268 uçak, 242 helikopter, 2 bin 529 tank, 5 bin 193 zırhlı araç, 1589 top, 365 roketatar, 186 hava savunma sistemi, 3 bin 959 araç, 16 gemi ve hafif sürat teknesi ve 1224 insansız hava aracının imha edildiği ifade edildi.