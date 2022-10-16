Bakan Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Kubrakov Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov, İstanbul'da faaliyetlerini sürdüren Müşterek Koordinasyon Merkezi'ni ziyaret etti.

DHA'nın haberine göre; ziyaretin ardından yapılan basın açıklamasında konuşan Akar, tahıl koridoruna yönelik atılan imzanın ardından yaklaşık üç ayın geride kaldığını ifade ederek "Bu üç aylık süre içinde toplam 345 gemi Ukrayna limanlarından 7 milyon 700 bin ton tahılın sevkiyatını gerçekleştirdi. Bu, memnuniyet verici bir sonuç" diye konuştu.

Akar sözlerine şöyle devam etti:

"Müşterek Koordinasyon Merkezi'ndeki arkadaşlarımızın Rusya, Ukrayna, BM ve Türkiye bir bütün olarak yaptıkları bu çalışmaları hem insani hem de tarihi bir görev olarak görüyoruz. Tahıl sevkiyatının gerçekleştirilmesiyle birlikte ciddi şekilde tahıl fiyatlarının düştüğünü biliyoruz. Karadeniz tahıl inisiyatifi ile taraflar bir araya gelebildiler. Bizim dileğimiz, bundan sonra da diğer sorunların çözümünde bu yaptığımız çalışmanın bir model teşkil etmesidir."

'Esir değişimi de bu politikanın bir ürünüdür'

Türkiye'nin kolaylaştırıcı tutumunu sürdürdüğünü, çalışmalarına olabildiğince dengeli ve itidalli olarak devam ettiğini dile getiren Akar, şunları söyledi:

"Nasıl ki bu tutarlı politikamızı sürdürerek tahıl konusuna bir çözüm getirebildiysek, aynı şekilde esir değişimi de bu politikanın bir ürünüdür. Amacımız; bir an önce barışçıl yol ve yöntemlerle sorunun çözümü için çalışmaların sürdürülmesi, bu yöne gidilmesi, gerginliğin azaltılması ve herhangi bir aksaklığa meydan vermeden insani yardımların da ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmasıdır."

'Sevkiyatı yapılan tahıl miktarı 8 milyon tona yaklaştı'

Tahıl koridorunun oluşturulmasındaki katkılarından dolayı AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Milli Savunma Bakanı Akar'a teşekkür eden Kubrakov, "Söz konusu tahıl inisiyatifinin başarısıyla sevkiyatı yapılan tahıl miktarı 8 milyon tona yaklaştı. Bu inisiyatifin devam etmesi gerektiğine inanıyoruz. Bu inisiyatifle dünyadaki tahıl fiyatları arasındaki bağlantıyı anlıyoruz" diye konuştu.

Söz konusu inisiyatifin başarısı için ellerinden geleni yapacaklarını belirten Kubrakov, "Özellikle esir değişimi konusunda Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan'a teşekkür ediyoruz. Katkılarınız çok önemliydi, zaten bu katkılar sayesinde bu değişim gerçekleşti" dedi.