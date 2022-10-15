Rusya’da askeri bölgede bulunan poligonda saldırı: 11 kişi yaşamını yitirdi

Rusya Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, Rusya'nın Ukrayna sınırındaki Belgorod Bölgesi'nde bir askeri eğitim sahasına düzenlenen saldırıda en az 11 kişinin öldüğünü ve 15 kişinin yaralandığını söyledi. Bakanlık saldırıyı "terör eylemi" olarak nitelendirdi.

Bakanlık saldırının ardından çıkan çatışmada iki saldırganın öldürüldüğünü belirtti. Bakanlık saldırganların "Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) üyesi ülkelerin vatandaşları" olarak tanımlandı. Eski SSCB üyesi ülkelerin oluşturduğu BDT'ye, Baltık Devletleri, Ukrayna, Gürcistan ve Türkmenistan hariç tüm Sovyet ülkeleri dahil.

Bakanlık saldırı veya saldırganların kimlikleri hakkında daha fazla ayrıntı vermedi.

RIA Novosti'nin aktardığına göre, iki saldırgan bir atış poligonunda eğitim sırasında bir grup gönüllü savaşçıya ateş açtı.

Antrenman sahasına yapılan saldırının sorumluluğunu şimdiye kadar kimse üstlenmedi.