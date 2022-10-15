Rusya Dışişleri Bakanlığı: NATO Ukrayna'da zaten yenildi

NATO'nun Ukrayna'da yenildiğini söyleyen Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko, " Bu yenilgi, Ukrayna'yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirme projesinin çöküşüyle bağlantılı" dedi.

Sputnik'in haberine göre, Gruşko'nun konuya dair açıklaması şöyle:

"NATO Ukrayna'da zaten yenildi. Bu yenilgi, Ukrayna'yı ‘Rusya karşıtı’ hale getirme projesinin çöküşüyle bağlantılı. 2007'den sonra NATO'nun Bükreş'te Gürcistan ve Ukrayna'nın ittifakın üyesi olacağına dair aldığı kararın ardından, bunun Avrupa güvenliğinin temeline yerleştirilen bir saatli bomba olduğunu ve bu kararın gözden geçirilmemesi halinde er ya da geç patlayacağını söylemiştik.

İttifakın yenilgisi ve zaferlerine gelince; zaferler hakkında hiçbir şey bilmiyorum, kimse bir şey bilmiyor. Ancak NATO askeri müdahalelerinin sosyo-politik, jeopolitik mühendisliğinin sonuçları herkes tarafından biliniyor."