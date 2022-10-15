ÖSO'dan dikkat çeken iddia: Türkiye-Rusya ile anlaştı

Afrin'i kontrol eden El Kaide destekli Heyet Tahrir el-Şam (HTŞ) güçleri ile TSK destekli ÖSO (SMO) grupları arasında çatışmalar devam ederken, ÖSO Koordinatörü Ebu Tevfik el Deri “Türkiye’nin Rusya ile Efrin konusunda vardığı anlaşma çerçevesindeki planın hayata geçirildiğini” ileri sürdü.

Rudaw'da yer alan habere göre, Ebu Tevfik el Deri bu yeni gelişmenin arkasında askeri ve ekonomik hedeflerin olduğunu söyledi.

Ebu Tevfik el Deri, "Türkiye son günlerde, Rusya ile yaptığı anlaşma çerçevesinde HTŞ lideri Muhammed el Colani’nin güçlerini Fırat Kalkanı ve Barış Kalkanı bölgelerine aktarma planını hayata geçirmek için acele ediyor. Türkiye’nin desteklediği söz konusu bölgelerdeki gruplar, Demokratik Suriye Güçleri(DSG) ile mücadele görevinde de başarısız olduktan sonra DSG ile mücadele etme planı hayata geçirildi. Son günlerde Türkiye, Suriye rejimi ile normalleşme adımlarına hız vermiş durumda. HTŞ lideri Colani'yi harekete geçiren Türkiye, Nasib Sınır Kapısını açmayı ve Bab el-Hewa sınır kapısı Şam-Halep üzerinden Körfez ülkeleriyle ticaretini arttırmayı planlıyor” ifadelerini kullandı.

Ürdün ile Suriye arasındaki ana sınır kapıları olan Ramsa ve Nasib, Suriye'nin Dera kentindeki çatışmalar nedeniyle kapatılmıştı.