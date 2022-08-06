Ukrayna: Rus ordusu 'kilit hedef' olarak gördüğü iki kente saldırı başlattı

Rusya, Ukrayna'nın Donetsk bölgesinde yer alan Bahmut ve Avdiivka'ya saldırı başlattı.

AP'nin haberine göre, Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, Rus birliklerin Donetsk kentinin bitişiğindeki Avdiivka'ya ve kentin kuzeydoğusundaki Bahmut'a obüs ve roketatar atışları eşliğinde geniş kapsamlı bir saldırı başlattığı bildirildi.

Rusya'nın Bakhmut ve Avdiivka'yı "kilit hedef" olarak gördüğü kaydedilen açıklamada, "Donetsk yönünde düşman, ana çabalarını Bakhmut ve Avdiivka yönlerine yoğunlaştıran bir saldırı operasyonu yürütüyor" ifadeleri yer aldı.

Ukrayna: Bombardımanda 5 sivili öldü

Ukrayna'nın Donetsk Valisi Pavlo Kirilenko, Telegram'dan yaptığı bir paylaşımda bir Rus bombardımanında 5 sivilin öldüğünü ve 14'ünün de yaralandığını öne sürdü.