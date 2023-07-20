Ukrayna: Rus limanlarına giden tüm gemiler askeri kargo taşıyıcısı kabul edilebilir

Ukrayna Savunma Bakanlığı, yarından itibaren Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya'nın kontrolündeki Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin "askeri kargo taşıyıcısı" olarak kabul edilebileceğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Rusya'nın Karadeniz'i gemiler için tehlikeli bir bölge haline getirdiği savunularak "tüm risklerin sorumluluğu Rus yönetimine aittir" denildi.

Açıklamada “Ukrayna Savunma Bakanlığı, 21 Temmuz 2023 saat 00.00’dan itibaren Karadeniz sularında Rusya limanları ve Rusya tarafından geçici olarak işgal edilen Ukrayna topraklarında bulunan Ukrayna limanları yönünde seyahat eden tüm gemilerin Ukrayna tarafından ilgili tüm risklerle birlikte askeri kargo taşıyıcısı olarak kabul edilebileceği konusunda uyarıyor” ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, 20 Temmuz 2023 saat 05.00’ten itibaren Kuzeydoğu Karadeniz ve Ukrayna’nın Kerç-Yenikal Boğazı bölgelerinde seyrüseferin tehlikeli olarak yasaklandığı, denizcilere yönelik ilgili seyir bilgilerinin kamuoyuna duyurulduğu aktarıldı.