Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus ordusunun Zaporijya nükleer santraline yaklaştığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın müzakerelerden çekilmesinin ardından Rusya Ordusu'na her yönden ilerleme emri verdiğini açıklamıştı.
Haber Merkezi
Ukrayna: Rus güçleri Zaporijya nükleer santraline yaklaştı
Rus ordusunun Zaporijya nükleer santraline yaklaştığı açıklandı.
Haber Merkezi
Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus ordusunun Zaporijya nükleer santraline yaklaştığı belirtildi.
Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın müzakerelerden çekilmesinin ardından Rusya Ordusu'na her yönden ilerleme emri verdiğini açıklamıştı.