Ukrayna: Rus güçleri Zaporijya nükleer santraline yaklaştı

Rus ordusunun Zaporijya nükleer santraline yaklaştığı açıklandı.

Haber Merkezi

Ukrayna'dan yapılan açıklamada Rus ordusunun Zaporijya nükleer santraline yaklaştığı belirtildi.

Rusya Savunma Bakanlığı, Ukrayna'nın müzakerelerden çekilmesinin ardından Rusya Ordusu'na her yönden ilerleme emri verdiğini açıklamıştı.

Haber

GÜNCELLENİYOR | Rusya'nın Ukrayna harekatında üçüncü gün