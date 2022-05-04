Ukrayna: Rus birlikleri halihazırda Azovstal tesisleri içinde

Ukrayna Rus birliklerinin kuşatması altında olan Mariupol'deki Azovstal demir ve çelik fabrikasına baskın düzenlediğini duyururken, Kremlin'den ise baskın yapılmadığı "militanların yeni ateş mevzileri almasının önlendiği" açıklaması yapıldı.

Rusya'nın kontrolü ele geçirdiğini duyurduğu Mariupol'de kuşatma altındaki Azovstal demir ve çelik fabrikasında halihazırda Ukrayna birliklerine bağlı Azov Taburu ile siviller yer alıyor.

Mariupol Belediye Başkanı Vadim Boyçenko bugün fabrikadaki askerleriyle iletişimi kaybettiklerini söylemişti.

Akşam saatlerinde bir açıklama da Ukrayna'da iktidardaki Halkın Hizmetkarı Partisi'nin başkanı ve aynı zamanda Rusya ile müzakere heyetinin lideri olan David Arakhamia'dan geldi. Arakhamia Kiev'in fabrikadaki Ukrayna birlikleriyle iletişiminin devam ettiğini söyledi.

Arakhamia "Fabrikaya baskın girişimleri ikinci gününde devam ediyor. Rus birlikleri halihazırda Azovstal topraklarında" dedi.

Öte yandan Donetsk Halk Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Azovstal fabrikasından bombardıman, patlama görüntülerini içeren bir videoyu sosyal medya üzerinden paylaştı. Videonun bu hafta içinde çekilmiş olduğu öne sürülüyor.

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov ise bugün yaptığı açıklamada Rus birliklerinin Azovstal fabrikasına baskın düzenlemediğini, "militanların yeni ateş mevzileri alma girişimlerinin baskılandığını" söyledi.

Geçen hafta sonu Azovstal fabrikasından sivillerin tahliyesi için Rus ordusu sessizlik rejimi ilan ederek çatışmaları durdurmuş ve sivillerin çıkması için tahliye koridoru oluşturmuştu. Tahliye operasyonuna Birleşmiş Milletler (BM) ve Uluslararası Kızılhaç Örgütü mensupları da katılmış, 100'den fazla sivil fabrikadan tahliye edilmişti.