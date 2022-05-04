AB Rus petrolüne ambargoda uzlaşamadı, görüşmeler yarın devam edecek

Avrupa Birliği Komisyonu Rusya'ya karşı 6. yaptırım paketi kapsamında AB üyesi ülkelere yıl sonuna kadar Rus petrolüne tam ambargo getirme teklifinde bulundu.

Reuters'ın haberine göre teklife Macaristan, Slovakya, Çekya ve Bulgaristan karşı çıktı.

Teklifin kabul edilmesi için 27 üye ülkenin tamamının "lehte" oyu gerekiyor.

AB üyelerinin daimi temsilcileri bugünkü görüşmelerde bir uzlaşmaya varamazken, görüşmelerin 5 Mayıs Perşembe günü devam edeceği bildirildi.

Çekya ve Bulgaristan olası bir ambargo için muafiyet talep ederken, Slovakya 3 yıllık geçiş dönemi istiyor. Macaristan da geçiş sürecinin nasıl uygulanacağına dair kuşkularını dile getirdi.