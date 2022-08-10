Ukrayna raporunun ardından Uluslararası Af Örgütü'nde istifa

Uluslararası Af Örgütü'nün İsveç şubesinin kurucularından Per Wastberg, bugün örgütten istifa etti.

Wastberg, ayrılışının Uluslararası Af Örgütü'nün Ukrayna'daki çatışmayla ilgili raporundan kaynaklandığını ve örgütün orijinal amacının ötesine geçtiğini söyledi.

Svenska Dagbladet gazetesinde yazdığı köşe yazısında Wastberg, “60 yılı aşkın bir süredir üyeyim. Uluslararası Af Örgütü'nün Ukrayna'daki savaşla ilgili açıklamaları nedeniyle uzun ve verimli bir angajmanı sona erdiriyor olmak yüreğim acıyor" dedi.

1964 yılında örgütün İsveç şubesinin kurucularından Wastberg, “Kurulduğu günden itibaren, Af Örgütü dünyanın her yerindeki siyasi mahkumların özgürlüğü için çalıştı” dedi.

Af Örgütü, 4 Ağustos'ta Ukrayna'nın yerleşim bölgelerine ve hastanelere kasten asker ve askeri araç yerleştirdiğini belirttiği bir rapor yayınladı. Uluslararası Af Örgütü Genel Sekreteri Agnes Callamard, "Ukrayna kuvvetlerinin sivilleri riske attığını ve nüfuslu bölgelerde faaliyet gösterirken savaş yasalarını ihlal ettiğini belgeledik" demişti.

Uluslararası Af Örgütü'nün Ukrayna direktörü Oksana Pokalçuk, raporun ardından istifa etmişti. Kiev, örgütü Rus yanlısı propaganda yapmakla suçlarken Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Ukrayna'nın mağduriyeti konusunda şüphe uyandıran herkesin "Rusya'nın suç ortağı" ve "terörist" olduğunu söylemişti.